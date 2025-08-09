◇プロ野球セ・リーグ DeNA-巨人(9日、横浜スタジアム)巨人の乙坂智選手が横浜スタジアムでNPB復帰後初ヒットを放ちました。巨人は1点ビハインドの5回、1アウトからピッチャー・又木鉄平投手の代打で乙坂選手が登場します。打席に向かう際、名前がコールされるとレフトスタンドの巨人ファン、さらにライトスタンドのDeNAファンからも温かい拍手が送られました。乙坂選手はDeNA先発・ケイ投手の初球をとらえるとレフト後方へツーベ