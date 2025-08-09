元モーニング娘。でタレントの辻希美（38）と俳優杉浦太陽（44）の長女、高校3年生の希空（のあ、17）が8日、インスタグラムを更新。母の第5子出産を祝福した。「7人家族になりました私にとっては初めての妹です4人きょうだいから5人きょうだいになり、とても幸せな気持ちとワクワクで胸がいっぱいです！！！」とつづり、新生児を胸に抱える写真をアップ。「ままありがとう。そして本当にお疲れ様！！！」と締めくくった。希空