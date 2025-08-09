◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ―巨人（９日・横浜）巨人が６回に逆転に成功した。１死から３番・泉口友汰内野手が、ＤｅＮＡの先発・ケイ投手のストレートをとらえ、右翼スタンドに５号ソロ本塁打をたたき込み、同点に追いついた。さらにキャベッジ外野手が中前打、岸田行倫捕手の四球で１死一、二塁となり、増田陸に代わって代打・坂本勇人内野手が登場。キャベッジが三塁盗塁を決めた１死一、三塁から左翼線二塁打を放