◆明治安田Ｊ１リーグ▽第２５節東京Ｖ１―０横浜ＦＭ（９日・味の素スタジアム）横浜ＦＭが敵地で東京Ｖと対戦し、０―１で敗れた。前半は東京Ｖのペースで試合が進む。ビルドアップで前進していき、厚みの持った攻撃で何度もチャンスメーク。連続のショートＣＫからゴール前に迫り、守備でも切り替え速く相手ボールを奪いにいくなど横浜ＦＭを上回る。それでもゴールは奪えず、前半は０―０で折り返した。後半立ち上がり