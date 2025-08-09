デビュー２０周年を迎えた５人組ロックバンド「ＡｑｕａＴｉｍｅｚ」が９日、沖縄・那覇文化芸術劇場なはーとで全国ツアー（全２４公演）の最終公演を行った。アンコールでは、２００５年８月２４日にインディーズ発売し、現在は廃盤となるミニアルバム「空いっぱいに奏でる祈り」を２０周年の記念日となる２４日にデジタルリマスター版として配信リリースすることを発表した。同作には初期の名曲で、根強い人気を誇る「等身