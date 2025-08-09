◆明治安田Ｊ２リーグ▽第２５節大宮―千葉（９日・ＮＡＣＫ５スタジアム）Ｊ２で４位の大宮は、自動昇格圏内の２位・千葉をホームに迎え、注目の上位対決で勝利を目指す。＊＊＊試合開始に先立ち、大宮の新クラブマスコット「ブルル」がお披露目となった。オーストリア生まれ、さいたま育ち、座右の銘は「げんじょういじはすいたい」…など、すでに詳細情報は公開となっていたが、名前が決まっていなかった。ファ