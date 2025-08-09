芸能プロダクション「ワタナベエンターテインメント」と少女まんが誌「ちゃお」（小学館）がタッグを組んで次世代スターを発掘する「ちゃおボーイオーディション２０２５」の最終審査会が９日、パシフィコ横浜で開催中の「ちゃおサマーフェスティバル２０２５」内で行われた。応募総数３５００人の中から、小学５年生の南條志馬（なんじょう・しま）さん（１０）が初代グランプリに決定。準グランプリには三井名武尊（みいな