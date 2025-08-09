◇セ・リーグ阪神ｰヤクルト（2025年8月9日京セラD）先発・デュプランティエは5回で降板した。初回に二塁打と味方の失策が絡んで無死三塁を背負うと、長岡に左犠飛で1点を献上。1点リードの4回は先頭の村上に二塁打を浴びると、オスナに右飛で1死三塁。次打者・山田に右邪犠飛を打たれ2点目を失った。7月20日の巨人戦以来となる1軍での先発マウンドは、78球を投げ3安打2失点で交代となった。