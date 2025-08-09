３人組ボーカルグループ・ベリーグッドマンが９日、神戸市内で単独ライブ「超好感祭２０２５〜ベイサイドパーティー編〜」を行い、来年２月１１日にメジャーデビュー１０周年記念ライブ（兵庫・ジーライオンアリーナ神戸、１万人動員予定）を開催することをサプライズ発表した。同会場は４月に開業したプロバスケットボール・神戸ストークスの本拠地で、関西最大級のアリーナ。３人は応援アンバサダーに就任し、チームの応援