◆第２９回北海道スプリントカップ・Ｊｐｎ３（８月１４日、門別競馬場・ダート１２００メートル）出走馬８頭の枠順が８月９日、決まった。前走の兵庫チャンピオンシップ（園田）まで４連勝中のマテンロウコマンド（牡３歳、栗東・長谷川浩大厩舎、父ドレフォン）は２番枠。３走前にオープンのバイオレットＳを制したヤマニンチェルキ（牡３歳、栗東・中村直也厩舎、父フォーウィールドライブ）は７番枠に決まった。地元の馬で