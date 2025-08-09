Æ°Êª±à¤Î¥¾¥¦¤¬Àï²Ð¤òÆ¨¤ìÀ¸¤­»Ä¤Ã¤¿¼ÂÏÃ¤ò¤â¤È¤Ë¤·¤¿¹ç¾§¶Ê¡Ö¤¾¤¦¤ì¤Ã¤·¤ã¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤­¤¿¡×¤¬¡¢Ì¾¸Å²°¤Î¥µー¥«¥¹²ñ¾ì¤ÇÈäÏª¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛÀï¸å80Ç¯¡ÖÊ¿ÏÂ¤ÎÂçÀÚ¤µ¤òÅÁ¤¨¤¿¤¤¡×ÌÚ²¼Âç¥µー¥«¥¹¤Î²ñ¾ì¤Ç¡Ö¤¾¤¦¤ì¤Ã¤·¤ã¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤­¤¿¡×¤ò¹ç¾§»Ò¤É¤â¤é¤¬²ÎÀ¼¶Á¤«¤»¤ëÌ¾¸Å²°¡¦Ãæ¶è ¡Ö¤¾¤¦¤ì¤Ã¤·¤ã¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤­¤¿¡×¤Ï¡¢ÂÀÊ¿ÍÎÀïÁè¤Î¤µ¤Ê¤«¡¢Ì¾¸Å²°¤ÎÅö»þ¤ÎÅì»³Æ°Êª±à¤¬ÌÚ²¼¥µー¥«¥¹¤«¤é´óÂ£¤µ¤ì¤¿2Æ¬