アメリカ・ニューヨークの繁華街タイムズスクエアで9日未明、銃撃事件があり、3人が負傷したと複数のアメリカメディアが報じました。容疑者は17歳の少年で既に拘束されているということです。ニューヨーク・タイムズなどによりますと、9日午前1時20分頃、ニューヨークの観光名所タイムズスクエアで銃撃事件がありました。19歳の男性と65歳の男性が足を撃たれ負傷し、18歳の女性が首に擦り傷を負い、3人は病院に搬送されましたが、