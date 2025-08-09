韓国の大手芸能プロダクション・ＳＭエンターテインメントが主催するライブ「ＳＭＴＯＷＮＬＩＶＥ２０２５ｉｎＴＯＫＹＯ」が９日と１０日に東京ドームで開催され、同社所属アーティストが来日している。そして、同公演出演者の一人であるＳＨＩＮｅｅのミンホ（３３）も８日に日本へ到着したのだが、なんと公演開催当日の９日、フィットネスレース「ＨＹＲＯＸ」（ハイロックス）の横浜大会へ出場していることが明ら