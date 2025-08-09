オールスターナイト陸上（9日、神奈川・レモンガススタジアム平塚）【一覧】9月13日開幕『東京2025世界陸上』日程＆出場選手男子100m決勝が行われ、柳田大輝（22、東洋大4年）が10秒11（+0.5）で優勝した。東京2025世界陸上参加標準記録（10秒00）突破はならなかった。2着には10秒21の小池祐貴（30、住友電工）、3着には10秒22の多田修平（29、住友電工）が入った。スタート直後は横一線となったが、中盤過ぎで胗田が抜け出