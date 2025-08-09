オールスターナイト陸上（第65回実業団・学生対抗陸上競技大会）が9日に神奈川・平塚競技場で行われ、男子走幅跳は4回目の世界陸上出場を目指す橋岡優輝（26、富士通）が8m08（+2.6）で優勝した。※公認記録は7m89。【一覧】9月13日開幕『東京2025世界陸上』日程＆出場選手1回目の跳躍でファウルとした橋岡は2回目、7m89（−0.1）で全7選手中トップに。3回目の跳躍は8m08をマーク。追い風参考記録（+2.6）となったが2位となった山