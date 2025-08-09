フジテレビ「ジャンクＳＰＯＲＴＳ」の特番「プロ野球トーク日本シリーズＯＢ戦」が９日に放送された。浜田雅功の司会で、東尾修氏、佐々岡真司氏、佐々木主浩氏ら２７人の豪華レジェンドが集結し、いきなり乱闘・報復死球がテーマになる激しいトークが展開された。ホークス枠で、元阪神エースで、ダイエー、ヤクルトでプレーした池田親興氏（６６）が登場。現役時代からは激変したシルバーヘアに穏やかな表情にネットも反応