【モデルプレス＝2025/08/09】タレントの辻希美（38）が8月9日、自身のInstagramを更新。夫でタレントの杉浦太陽（44）との間に第5子が誕生したことを報告した。【写真】第5子出産の辻希美、家族7人集結ショット◆辻希美、第5子出産辻は「2025年8月8日に無事第5子を出産しました 母子共に健康です」と報告。「18年ぶりの小さな小さな女の子です」と紹介した。続けて「家族みんなに囲まれての出産をすることができ、最高に幸せなお