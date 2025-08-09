（大阪中央社）大阪市内で台湾文化をPRするイベント「We TAIWAN」で8日、台湾原住民（先住民）族のパフォーマンス集団「ナルワンダンス団」によるプログラム「原住民の夜」が開かれ、ニュージーランドのマオリ族の団体と歌やダンスで交流を図った。原住民族委員会（原民委）と文化部（文化省）が協力して開催した。原民委は先住民族の交流を促進するための国際的な枠組み「先住民経済貿易協力協定」（IPETCA）と連携して大阪・関西