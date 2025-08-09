（大阪中央社）台湾が民間企業「玉山デジタルテック」名義で出展している大阪・関西万博の「テックワールド館」は8日、パビリオンデーを開催した。パフォーマンス団体「舞鈴劇場」によってディアボロ（中国ゴマ）の演技が披露され、会場からは大きな拍手が上がった他、「Thank you Taiwan」（台湾、ありがとう）と叫ぶ観客の姿も見られた。万博の開会式の会場でもあったEXPOホール「シャインハット」で行われた。同万博を運営する