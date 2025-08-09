◇明治安田J1リーグ第25節横浜M0―1東京V（2025年8月9日味の素スタジアム）J1で降格圏18位の横浜F・マリノスはアウェーで東京Vに0―1で敗れ、今季初の3連勝とはならなかった。93年5月15日のJリーグ開幕戦カードによる伝統の一戦に勝利していれば、4月9日の川崎F戦以来4カ月ぶりに降格圏脱出だったが、0―0の後半17分に失点。攻撃陣は途中出場のFW宮市亮が好機をつくるなど最後まで攻め続けたが、リーグ戦4試合ぶり無得点