「ワタナベエンターテインメント」と少女まんが誌「ちゃお」がタッグを組んだ「ちゃおボーイオーディション2025」が9日、行われ小学5年生の南條志馬君（10）が初代グランプリに選ばれた。応募総数3500人の頂点に立った南條君は水泳の平泳ぎで関西ナンバーワンになった実力の持ち主。審査では腕立て伏せをしながら手拍子をする運動神経の良さに、鮮やかなヨーヨーの腕前、歌声で見事グランプリを獲得した。「夢は、芸能と水泳