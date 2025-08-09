◇第107回全国高校野球選手権第5日1回戦明豊−市船橋（2025年8月9日甲子園）5年連続出場の明豊（大分）が幸先良く先制した。0−0の3回、先頭の林亮佑（3年）が四球で出塁。その後、二者連続で犠打を失敗したものの、井上太陽（3年）が失策で出塁。さらに、相手の暴投で2死二、三塁とすると、藤翔琉（かける、2年）が中前2点打を放った。