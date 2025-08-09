８月９日、１か月弱の中断期間を経てJ１第25節が開催され、降格圏の18位に沈む横浜F・マリノスが、勝点７差で16位の東京ヴェルディと敵地・味の素スタジアムで対戦した。開始６分、今夏に退団したアンデルソン・ロペスと入れ替わりで加入した谷村海那が、エウベルとのワンツーで抜け出し、ゴール前へ。しかし、フィニッシュまでは持ち込めない。10分に松原健が放った鋭いロングシュートは、GKマテウスに阻まれる。その後は