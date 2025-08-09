日本生命保険の社員が出向先の三菱ＵＦＪ銀行の内部情報を無断で持ち出していた問題で、日生の社内調査が始まった今年７月、同社営業部門で内部情報の入ったフォルダーが削除されていたことがわかった。証拠隠滅を図った可能性があるが、日生によると復元が可能という。この問題は、日生社員が三菱ＵＦＪ銀に出向中の２０２４年３月、同行が窓口販売で重視する金融商品の種類などが記載された内部文書を持ち出し、日生は営業活