東京Vが1-0で勝利J1リーグは8月9日に各地で第25節を行い、味の素スタジアムでは16位の東京ヴェルディと18位の横浜F・マリノスが対戦した。互いにJ1残留を目指す両クラブによる6ポイントマッチは、ホームの東京Vが1-0で勝利して勝ち点3を上積みし、横浜FMの降格圏脱出を阻止した。今シーズン、ここまで苦しい戦いが続き残留争いに身を置く両チーム。今夏の移籍市場でも東京Vは、DF千田海人（鹿島）、DF綱島悠斗（ベルギー1部ア