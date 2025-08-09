三幸製菓は8月7日から10日の4日間、渋谷モディ（東京都渋谷区）で「雪の宿」ブランドの世界観が楽しめるイベントを開催している。ブランディングと顧客接点拡大が目的。7日、取材に応じた足立和彦執行役員マーケティング統括部長兼マーケティング部長は「『雪の宿』は2027年に50周年を迎えるブランド。お客様に愛していただいてここまでやらせていただいた。今後はお客様との接点を増やして、ワクワクする楽しさをお届けした