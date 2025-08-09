大手芸能事務所ワタナベエンターテインメントと少女漫画誌「ちゃお」がタッグを組んだ「ちゃおボーイオーディション2025」が9日、横浜市内で開催され、応募総数3500人の中から、初代グランプリに大阪府出身の南條志馬さん（10）が輝いた。特別賞の「初恋賞」には兄の斗希さん（13）が選出され兄弟で受賞となった。準グランプリは、東京都出身の三井名武尊さん（11）が獲得した。志馬さんは関西地区トップクラスの実力を持つ水泳・