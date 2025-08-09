1.ノルウェージャンフォレストキャット ノルウェージャンフォレストキャットは、その名の通りノルウェーが原産の猫です。厳しい寒さにも負けない、ダブルコートの厚手で長い被毛を持っています。 大型の猫で、体格は筋肉質。がっしりしており、雪や氷の上でも歩きやすいよう、指の間にも毛がはえています。毛色は、白、黒などの単色の他、タビーやバイカラー、キャリコなど、バラエ