横浜市で開かれていた花火大会で、炎上する海上の台船から打ち上がる花火＝4日横浜市で4日に開かれたイベントの花火大会中に起きた台船火災で、打ち上げを担当した日本橋丸玉屋（東京）は9日、同社のホームページで「一部の花火が適正な高度に達せず開花したことが推定原因」と明らかにした。さらに「この火が台船上の資機材や他の花火に引火し、火災を引き起こす事態に至ったと考えている」としている。日本橋丸玉屋によると