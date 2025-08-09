チルい気分を味わえるお店を探している子必見！今回は、Ray♥Influencer＆Ray♥Campus Girlのみなさんに「おすすめのカフェ＆BAR」を紹介してもらいました。落ち着いた雰囲気の店内は、デートにも最適♡ カフェ利用もお食事利用も可能なおしゃれ空間を、ぜひチェックしてみてください。おすすめのカフェ＆BARRay♥Campus GirlとRay♥Influencerが愛してやまないアイテムをご紹介する本企画♡今回は