「ＤｅＮＡ−巨人」（９日、横浜スタジアム）巨人は２年目の又木が今季初先発。４回５安打２失点で降板、プロ初勝利はお預けとなった。初回は１死から連打を浴びて一、二塁とされたが、宮崎を遊ゴロ併殺に打ち取った。三回は安打と暴投などで１死三塁のピンチを招き、梶原に右中間適時三塁打、さらに蝦名の犠飛で２点を失った。五回の攻撃で代打・乙坂を送られ、降板となった。