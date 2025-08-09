タレント・辻希美（３８）が８日、第５子となる次女を出産した。９日、自身のインスタグラムで報告した。夫で俳優の杉浦太陽も「家族みんなで迎えられた出産でした」と長女（１７）、長男（１４）、次男（１２）、三男（６）も立ち会ったことを明かし、「娘の産声と、妻の幸せそうな笑顔。そして、子どもたちの感動の涙。その瞬間の光景は、私たち家族にとって、一生色あせない宝物に」と感動をつづった。【辻希美の全文】ご報告