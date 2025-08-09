日向坂46の松田好花が8日、自身のインスタグラムを更新し、二期生全員がそろった集合ショットを公開。ファンから「最強すぎる」「卒業おめでとう」などの声が寄せられている。【写真】日向坂46二期生、集合ショットをもっと見る写真は、グループのYouTubeチャンネル「日向坂ちゃんねる」で7月28日に配信された「二期生大集合！すーじーの焼肉パーチー」のオフショット。この配信は、二期生・富田鈴花の卒業を記念して行われた