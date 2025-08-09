「中日２−０広島」（９日、バンテリンドーム）広島が今季１７度目の完封負けを喫し、５位に転落した。高橋宏に対し、八回まで無得点。８日に左内転筋を痛めた小園、ファビアン、末包をスタメンから外したオーダーで攻略しようと試みたが、ねじ伏せられた。先発・森下は６回２失点（自責１）で１３敗目を喫した。以下、新井貴浩監督（４８）の主な一問一答。−森下は立ち上がりに坂倉の落球から失点。「粘ってね、ナイスピ