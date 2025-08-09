3人組ボーカルグループ「ベリーグッドマン」が9日、兵庫・TOTTEI PARK KOBEで、「超好感祭2025〜ベイサイドパーティー編〜」を行った。同ライブでは、関西地区でのメジャーデビュー10周年記念「ベリーグッドマンARENA LIVE 2026〜全員集合!!〜」の開催を、サプライズで発表した。発表済みの東京・お台場「TOYOTA ARENA TOKYO」に加え26年2月11日、兵庫・GLION ARENA KOBEで、1万人規模のワンマンライブを開催する。会場となるGLION