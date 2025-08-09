8月7日、フジテレビ系『トークィーンズ』に出演した3時のヒロイン・福田麻貴が、実家に住んでいた頃の恋愛のルールについて語った。【関連】3時のヒロイン福田麻貴、失恋からの切り替えは早いタイプ「整理して決めて、次に行くかも」番組内で、“家族に自分の恋愛の話をするか？”という話題になると、福田は、「私、恋愛禁止やったんですよ」「お父さんが過保護すぎて」と明かした。続けて、「デートとかする時も、中学とか高校の