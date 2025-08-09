◆第１７回レパードＳ・Ｇ３（８月１０日、新潟競馬場・ダート１８００メートル）レパードＳの前日オッズがＪＲＡから９日、発表された。２連勝中の（９）ロードラビリンス（牡３歳、栗東・松下武士厩舎、父ミッキーアイル）が単勝３・７倍で１番人気。２番人気は報知杯弥生賞ディープインパクト記念で首差２着に好走し、今回が初ダートとなる（１０）ヴィンセンシオ（牡３歳、美浦・森一誠厩舎、父リアルスティール）が４・