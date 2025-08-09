◆卓球◇ＷＴＴチャンピオンズ横浜第３日（９日、横浜ＢＵＮＴＡＩ）男子シングルス２回戦が行われ、世界ランク２０位の松島輝空（そら、木下グループ）は、同７位で昨夏パリ五輪銀メダルのモーレゴード（スウェーデン）に１―３で敗れた。松島が悔やんだのは第１ゲーム（Ｇ）だった。４―２から５連続失点で相手のペースとなった。９―９と追い付いたものの、「サーブが少し迷ってしまった」と強烈なレシーブエースを決め