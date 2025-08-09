◆第６１回ＣＢＣ賞・Ｇ３（８月１０日、中京競馬場・芝１２００メートル）前日最終オッズが８月９日、ＪＲＡから発表された。単勝１番人気は、この日の札幌８Ｒで前人未到のＪＲＡ通算４６００勝を達成した武豊騎手が手綱を執る函館スプリントＳ２着馬（９）ジューンブレア（牝４歳、栗東・武英智厩舎、父アメリカンファラオ）で、４・０倍。前走の北九州記念を制して重賞連勝を狙う（１４）ヤマニンアルリフラ（牡４歳、栗東・