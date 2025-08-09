母にプレゼントした、ポンタの似顔絵入りTシャツ。 母は気に入ってくれてよく着てくれるのですが、なぜかポンタはポンT姿の母から距離を取ろうとします。 「なんかいつもと違う…」「こわい…？」みたいな反応で、ちょっと警戒モード。イラストですが、犬の顔があんなところに・・・！って気持ちなのでしょうか？ せっかくのTシャツなのに、まさかの警戒対象になってしまったお話でした。笑