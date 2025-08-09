◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ―巨人（９日・横浜）今季途中から巨人に加入した乙坂智外野手が、５回２死から先発・又木鉄平投手の代打で登場。古巣・ＤｅＮＡのケイ投手から、左翼越えの二塁打を放ち、加入後４打席目での初ヒットをマークした。