元「モーニング娘。」辻希美（３８）が第５子を出産した。９日に自身のインスタグラムを更新。夫の杉浦太陽と４人の子どもに囲まれて、生まれたばかりの子どもを抱き「２０２５年８月８日に無事第５子を出産しました母子共に健康です」と報告した。辻は俳優の杉浦太陽（４４）と２００７年に結婚。同年１１月、現在インフルエンサーとして活動する長女・希空（のあ）さんを出産。１０年１２月には長男・青空（せいあ）くん、