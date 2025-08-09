西山貴浩（３８＝福岡）が９日、純地元のボートレース若松でＳＧ優勝報告会を行った。７月の徳山オーシャンカップでＳＧ初Ｖを達成した西山は「聞いたことないくらい声援がすごかった」とファンからの応援に感謝。Ｇ?初Ｖに続くＳＧ初制覇も徳山だったことから「相性がいいですねえ。支部を移ることになりました。申し訳ございません」と若松の地元をファンを前に移籍を宣言する場面も…。この後はお盆シリーズ（１５〜２０