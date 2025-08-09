【モデルプレス＝2025/08/09】K-POPガールズグループ・OH MY GIRL（オーマイガール）が6日、京セラドーム大阪で開催されたファッションイベント「KANSAI COLLECTION 2025 AUTUMN＆WINTER」（以下、関コレ）に出演した。【写真】OH MY GIRL、ミニ丈から美脚スラリ◆OH MY GIRL、3年ぶり出演で圧巻のステージシャツにネクタイ、ミニスカートという制服のような衣装で登場したOH MY GIRL。「Dun Dun Dance」で登場すると、美声を響か