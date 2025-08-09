県内でさくらんぼや西洋梨の栽培が始り150年になるのを記念してきょうから山形市で、「やまがたフルーツEXPO」が始まりました。 【写真を見る】山形県のフルーツ栽培150年を記念「やまがたフルーツEXPO」開幕スマート農業の紹介やクッキング体験などにぎわう 会場の山形ビッグウイングには、県産フルーツのPRコーナーやスマート農業の実演などのブースがずらりと並び