オールスターナイト陸上（第65回実業団・学生対抗陸上競技大会）が9日、神奈川・平塚競技場で行われ、女子100mで井戸アビゲイル風果（24、東邦銀行）が11秒37（+1.0）の大会新記録で優勝した。【一覧】9月13日開幕『東京2025世界陸上』日程＆出場選手今月3日に女子200mで日本記録22秒79（+1.0）を9年ぶりに更新した井戸。この日の100mでは、まずまずのスタートを切るとそのままトップを譲らず11秒37でフィニッシュした。日本記録11