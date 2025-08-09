今月15日に実施される米露首脳会談では、ウクライナの領土問題が焦点になる見通しだ。プーチン大統領はトランプ大統領を抱き込み、自国に有利な案をウクライナに受け入れさせる狙いがあるとみられる。ウクライナの反発は必至で、ぎりぎりまで駆け引きが続きそうだ。■プーチン氏「外交的勝利」でウクライナ東部の掌握狙うアメリカのウォール・ストリート・ジャーナル（8日）によると、プーチン大統領はアメリカのウィトコフ特使と