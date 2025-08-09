◇MLB マリナーズ3-2レイズ（日本時間9日、 T-モバイル・パーク）メジャートップの43号を放ったマリナーズのカル・ローリー選手はキャッチャー姿のまま仲間から手厚い祝福を受けました。初回にホームランで先制点を奪われ、6回にも再びホームランで追加点を与えたマリナーズ。一方チームはヒットは出すも得点圏に走者をおけず苦しい展開が続いていました。チャンスが巡ってきたのは試合の終盤の8回、1アウトから2者連続ヒットで初