動画はこちら被爆８０年の「長崎原爆の日」を迎えた９日、長崎市松山町の平和公園で長崎原爆犠牲者慰霊平和祈念式典が営まれた。被爆２世の鈴木史朗市長は「長崎平和宣言」で、世界各地での紛争激化に触れ、「『武力には武力を』の争いを今すぐやめてください」と求めた上で、長崎を最後の被爆地にするため、「核兵器廃絶と世界恒久平和の実現に力を尽くす」と決意を示した。式典には、被爆者や遺族、９４か国・地域と欧州連合