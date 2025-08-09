ピーターこと池畑慎之介（７３）が、８日、７３歳の誕生日を迎え、都内で誕生日記念のライブ「ＯＺＩＢＡライブ」を開催した。ちあきなおみの「かもめの街」や、自らの半生を歌い上げた「帰り来ぬ青春」などを熱唱。メドレー含む全１４曲のパフォーマンスで魅了した。「この猛暑の中、ありがとうございます。今はＧＭ。たまにＳで忙しいです。ゴルフ（Ｇ）＆マージャン（Ｍ）そしてシング（Ｓ）、歌です」とユーモアたっぷりに